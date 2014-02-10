Евро дорожает к доллару на статистике из Европы

Курс евро к доллару растет в ходе торгов понедельника на статистике из Европы, свидетельствуют данные бирж, передает "Прайм".

По состоянию на 19.51 мск курс евро к доллару вырос до 1,3645 доллара за евро с 1,3616 доллара за евро днем ранее. Курс доллара к иене сократился до 102,03 иены за доллар со 102,55 иены на закрытии торгов предыдущего дня. Индекс доллара (курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США) сократился на 0,02% и составил 80,65 пункта.

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Некоторые аналитики обратили внимание на индекс доверия инвесторов к экономике еврозоны, рассчитываемый компаний Sentix. Индекс вырос в феврале до 13,3 пункта с 11,9 пункта в январе. При этом аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения индекса до 10,7 пункта.

Большинство аналитиков ожидает выступления главы Федрезерва США Джанет Йеллен в Палате представителей во вторник. Это будет ее первый доклад на посту главы регулятора.

"Рынки просто ожидают доклада Йеллен на этой неделе - это будет ключевым событием", - приводит агентство Bloomberg слова старшего валютного стратега UBS в Лондоне Джеффри Ю (Geoffrey Yu).

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