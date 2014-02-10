Состояние банков Украины в 2014 году значительно не изменится - банкир

Состояние банковской системы Украины в 2013 году существенно не улучшилось, и в 2014 году значительного изменения тенденций ожидать не стоит, сказал в комментарии УНИАН начальник отдела анализа и исследований «Райффайзен Банка Аваль» Дмитрий Сологуб.

«2013 год для банковской системы в целом получился достаточно спокойным, но и без кардинального улучшения ситуации. Спрос на кредиты оставался на низком уровне, как и рентабельность банковского бизнеса», - отметил он.

Эксперт прогнозирует, что в 2014 году тенденции развития банковского сектора значительно не изменятся. «Кредитный портфель вырастет на 10-15%, то есть так же, как и в 2013 году. Прибыль вырастет, однако показатель рентабельности капитала вряд ли превысит уровень 5-7%», - полагает он.

Также, по мнению Сологуба, продолжится снижение доли иностранных игроков в банковском секторе - как за счет их выхода с украинского рынка, так и за счет более консервативной стратегии.

Как сообщал УНИАН, активы банков Украины в январе-декабре 2013 года выросли на 150,903 млрд грн, или на 13,39%, - до 1,278 трлн грн, общие активы - на 140,796 млрд грн, или на 11,10%, - до 1,409 трлн грн.

Прибыль банковской системы Украины в 2013 году составила 1,4 млрд грн, что в 3,5 раза ниже показателя прибыли по итогам 2012 года.

По состоянию на 1 января 2014 года лицензию Нацбанка на осуществление банковской деятельности имели 180 банков Украины, один из которых имел лицензию санационного банка.