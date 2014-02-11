В Украине объем безналичных платежей вырос на 74%

Большую роль в этом сыграли платежные системы, которые популяризируют расчеты картами. Банкиры рассчитывают на значительный рост рынка и в текущем году. Отчасти этому будет способствовать Нацбанк, который намерен активизировать эмиссию карт Национальной системы массовых электронных платежей, сообщает Коммерсант-Украина.

Расчеты картами в торговых сетях становятся все более популярными в Украине. В 2013 году объем безналичных операций, совершенных при помощи платежных карт, достиг 159,1 млрд грн, сообщили вчера в Нацбанке. Это на 73,8% больше, чем годом ранее (91,6 млрд грн). "Эти данные свидетельствуют о росте популярности безналичных платежей, что является общемировой тенденцией. Пользователи платежных карт все больше доверяют безналичной форме расчетов, поскольку осознают, что это удобно, безопасно и экономично",— заявила заместитель директора генерального департамента информационных технологий и платежных систем НБУ Инна Тютюн. Объем средств, снятых через банкоматы и кассы банков, по-прежнему намного больше — 756,9 млрд грн (+16%).

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Нацбанк подсчитал, что количество активных карт, с которыми совершена хотя бы одна операция, увеличилось на 7,6% — до 35,62 млн карт, тогда как общее количество карт в обращении упало на 0,14% — до 69,73 млн шт. Число держателей карт увеличилось на 12% — до 49,7 млн клиентов.

Топ-5 крупнейших эмитентов карт остался почти неизменным: ПриватБанк (30,9 млн карт), Ощадбанк (11,4 млн), Райффайзен Банк Аваль (4,1 млн), Дельта Банк (2,1 млн) и УкрСиббанк (1,9 млн). Дельта Банк сумел подняться на одну позицию после кого, как перевел к себе на обслуживание клиентов Кредитпромбанка. Правда, по количеству активных карт Дельта Банк уступает УкрСиббанку — 738 тыс. против 1,2 млн. "В прошлом году мы делали акцент на эмиссии карт в рамках зарплатных проектов. Только в этом направлении было выпущено 200 тыс. карт, что на 25% больше, чем годом ранее",— объясняет заместитель председателя правления УкрСиббанка Константин Лежнин. "Этот год можно назвать годом перераспределения клиентов: многие компании, в том числе те, которые сменили собственников, а также госпредприятия меняли обслуживающий банк",— добавил директор розничного бизнеса Альфа-банка Пиотр Качмарек.

Читайте такжеНацбанк собирается снизить лимит наличных расчетовРост безналичных платежей банкиры считают ожидаемым. В прошлом году количество банкоматов увеличилось на 11,6% — до 40,35 тыс. устройств, а платежных терминалов — на 35,9%, до 221,2 тыс., из которых 192,3 тыс.— торговые POS-терминалы. "У нас в два раза выросло число клиентов, которые хотя бы раз в месяц расплачиваются картами в терминальной сети. Если в декабре 2012 года таких клиентов было 18% от общего числа держателей пластиковых карт, то в декабре 2013 года — уже 40%",— говорит Константин Лежнин. По данным Нацбанка, доля безналичных платежей в объеме транзакций составляет 17,3% (годом ранее — 12%), а в количестве операций — 43% (584 млн транзакций) против 32% в 2012 году. При этом средний размер платежа вырос с 263 грн до 272 грн. "Пока объем операций по снятию наличных почти в пять раз больше объема безналичных операций, но поведенческая модель клиентов меняется. Они все чаще пользуются картами для расчетов в торговых сетях",— отмечает господин Качмарек.

Существенную роль в популяризации безналичных платежей играют акции платежных систем Visa и MasterCard. "Эффект сохраняется и после их окончания. К тому же банки зачастую запускают свои собственные программы, чтобы сохранить и усилить эффект. Самое главное — подтолкнуть клиента рассчитаться картой первый раз",— рассказывает Константин Лежнин. Растет и количество платежей через системы интернет-банкинга.

Банкиры уверены, что в этом году тенденция сохранится. "Мы намерены увеличить объем эмиссии на 10%. Однако акцент сделаем на кредитных картах: запланировано выпустить порядка 100 тыс. карт",— отметил господин Лежнин. По мнению Пиотра Качмарека, популяризации безналичных платежей будет способствовать эмиссия бесконтактных карт, а также развитие NFC-технологий. "На большие объемы операций мы не рассчитываем, однако это позволит привлечь активных пользователей карт",— объяснил господин Качмарек. Кроме того, в этом году активной эмиссии карт Национальной системы массовых электронных платежей будет способствовать Нацбанк. В частности, на базе этой системы планируется выпускать студенческие и социальные карты.