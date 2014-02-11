Эксперты рассказали, когда подешевеет доллар

Безналичные торги на валютном рынке прошли в понедельник под диктовку госбанков и НБУ. Из-за ограничений, введенных Нацбанком 7 февраля (компании-импортеры смогут начать покупку доллара не раньше пятницы), они стали чуть ли не единственными покупателями валюты и подмяли межбанк под себя, пишут "Вести".

С начала торгов стоимость доллара вчера скатилась с 8,55 грн/$ до 8,46 грн/$. На наличном рынке царила неразбериха: населению продолжали продавать валюту дорого, а выкупали дешево.

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«Понедельник прошел в широком диапазоне — 8,30–8,80 грн/$. В течение недели ожидаем сокращения разницы между курсом покупки и продажи», — сказал зампред Фидобанка Александр Соболев. Снижение курсов в кассах будет поэтапным и начнется сегодня. «Во вторник покупать валюту у граждан будут в среднем по 8,45 грн/$, а продавать им по 8,65 грн/$», — спрогнозировал экономист казначейства «Банка Нацкредит» Владимир Фенюк.

Дальнейшее удешевление доллара возможно лишь в случае уменьшения курса Нацбанка, который до пятницы останется его главным покупателем на межбанке.

«Если предполагать дальнейшие выходы НБУ на торги, то курсовой коридор на безналичном рынке может зафиксироваться в рамках 8,4–8,5 грн/$», — считает эксперт UniCredit Bank Тантели Ратувухери. Так что желающим приобрести доллар эксперты советуют подождать — курс продажи в кассах еще должен снизиться. Но не дольше, чем до 14 февраля: в этот день ожидается рост спроса на безналичный доллар и его курса. «Из-за недавно утвержденных ограничений накопился отложенный спрос на валюту со стороны импортеров. Он, конечно, не обрушится на межбанк в один момент, но будет выше, чем сейчас», — уверен Владимир Фенюк.

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