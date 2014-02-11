Казахстан девальвировал тенге

"Национальный Банк предполагает, что новый уровень обменного курса будет находиться около 185 тенге за доллар США", - сообщает Нацбанк Казахстана. До 11 февраля курс составлял 155,56 тенге за $1. На торгах Казахстанской фондовой биржи во вторник за $1 дают 163,9 тенге, этот курс станет официальным на 12 февраля, пишут "Вести.ru".

"Долгосрочный тренд обменного курса тенге, как уже не раз заявлял Национальный Банк, будет определяться на основе фундаментальных внутренних и внешних макроэкономических факторов. Вместе с тем, данный шаг не означает полного отказа от валютных интервенций, которые будут осуществляться для обеспечения финансовой стабильности", - подчеркивает Нацбанк Казахстана.

С целью предотвращения дестабилизации финансового рынка и экономики в целом Нацбанк установил коридор колебаний курса тенге к доллару США: 185 тенге за $1 плюс/минус три тенге. Банк продолжит политику по сглаживанию резких скачков и краткосрочных колебаний обменного курса тенге.

При этом долгосрочный обменный курс тенге зависит от макроэкономических предпосылок, поясняет Нацбанк. По мнению банка, спекулятивные девальвационные ожидания закончатся при достижении объявленного обменного курса. Власти не намерены вводить какие-либо ограничения существующих валютных операций.

С 11 февраля Нацбанк установил предел отклонения курса покупки от курса продажи валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты: по доллару США - два тенге, по евро - три тенге.

"Национальным Банком будет обеспечено бесперебойное функционирование платежной системы. Национальный Банк продолжит предоставление банкам необходимой краткосрочной ликвидности под залог утвержденных инструментов. Обменные пункты будут обеспечены достаточным объемом наличной иностранной валюты как со стороны банков, так и со стороны Национального Банка.

Филиалы банков второго уровня в регионах обладают значительным объемом наличной иностранной валюты. В результате корректировки обменного курса произойдет улучшение конкурентных условий для отечественных товаров и для предпринимателей, работающих в экспортных и импортозамещающих отраслях экономики Республики Казахстан", - подчеркивает Нацбанк.

Последний раз Казахстан проводил девальвацию тенге 4 февраля 2009 г. Банк отказался от поддержания курса тенге в прежнем коридоре 117-123 тенге за $1 (120 тенге плюс/минус 2%) и установил новый уровень обменного курса национальной валюты - 150 тенге за $1 плюс/минус 3%.