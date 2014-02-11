Миндоходов разошлет плательщикам квитанции о принятии отчетности в ближайшее время

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

«7-9 февраля текущего года из-за сбоя электропитания во время массовой подачи электронной отчетности возникла задержка в рассылке квитанций №2 о приеме документов. Сейчас специалисты Миндоходов работают над устранением технических неисправностей», - говорится в сообщении.

Специалисты Миндоходов приносят извинения за неудобства. «Рассылка квитанции №2 каждому плательщику, подавшему отчетность в электронном виде с использованием электронной цифровой подписи, будет осуществлена в ближайшее время», - подчеркнули в министерстве. Как сообщил УНИАН, за 11 месяцев 2013 года центр сертификации ключей выдал около 895 тыс. цифровых подписей. По подсчетам Миндоходов, более 50 тыс. плательщиков каждый месяц обращаются за бесплатными ключами. Отчетность в электронном виде подают более половины налогоплательщиков.

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