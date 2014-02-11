В Беларуси инфляция составила 1,6%

В Республике Беларусь индекс потребительских цен на товары и услуги (инфляция) в январе 2014 года по сравнению с декабрем 2013 года вырос на 1,6%.

Об этом УНИАН сообщили в Национальном статистическом комитете Беларуси.

В частности, цены на продовольственные товары в январе 2014 года по сравнению с декабрем 2013 года выросли на 2,3%. Больше всего в январе по сравнению с предыдущим месяцем подорожали овощи – на 14,6%, картофель – на 9%, табачные изделия – на 15,9%, алкогольные напитки – на 4,5%, макаронные изделия – на 3,1%. При этом наблюдалось падение цен на яйца и сахар – на 0,1%.

Цены на непродовольственные товары в январе по сравнению с декабрем увеличились на 0,6%. Значительнее всего в январе подорожали медикаменты и синтетические моющие средства – на 1%, велосипеды и мотоциклы, стройматериалы – на 0,9%.

Цены и тарифы на платные услуги повысились за месяц на 1,6%. Больше всего в январе подорожали услуги ЖКХ – на 2,8%, в том числе газоснабжения – на 3,3%, отопления – на 10,5%; железнодорожного транспорта на международных перевозках – на 5,2%, медицинские услуги – на 2,8%.

Как сообщал ранее УНИАН, по информации Государственной службы статистики, инфляция в Украине в январе 2014 года по сравнению с январем 2013 года составила 0,5%. По сравнению с декабрем 2013 года, инфляция в Украине в январе 2014 года замедлилась до 0,2% с 0,5%.

Справка УНИАН. Официальный годовой прогноз инфляции на 2014 год в Беларуси составляет 11%.

В 2013 году потребительские цены в Беларуси выросли на 16,5%. При этом первоначальный прогноз белорусского правительства на 2013 год был 10-12%, затем его скорректировали до 15-16%.

По итогам 2011 и 2012 годов Беларусь была первой по росту цен на территории бывшего Советского Союза (108,7% и 21,8%).

Читайте такжеБазовая дефляция в Украине за январь составила 0,1%