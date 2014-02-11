Доллар на межбанке установился на уровне 8,55 грн

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,4900/8,5500, сообщает "ИнтерБизнесКонсалтинг".

Цены на российскую валюту составили – 0,2436/54, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,6065/11,6905. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают повышаться – 1,3670/72 (понедельник - 1,3641/43).

В понедельник Нацбанк вышел на рынок с покупкой американской валюты по курсу – 8,4900.

Как сообщал УНИАН, вчера, 10 февраля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 8,4500/8,5500, к 12:00 цены снизились 8,4200/8,4600. К закрытию торгов ценовые уровни откатились к следующим значениям 8,4800/8,5000.

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