Субъекты хозяйствования зарегистрировали налоговых накладных на 47 млрд грн

Субъекты хозяйствования Украины в январе 2014 года зарегистрировали в Едином реестре налоговых накладных порядка 4 млн документов на общую суму 47 млрд грн, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины.

«В целом в январе регистрацию налоговых накладных осуществили более 74 тыс. налогоплательщиков. Сотрудники Миндоходов сделали 241 тыс. выписок из реестра. Из общего числа накладных более 431,9 тыс. – это документы с суммами уплаты НДС более 10 тыс. грн», - сообщили в министерстве, уточнив, что собственно регистрация таких накладных введена с 1 января 2012 года.

Как отмечается, Единый реестр налоговых накладных является существенным подспорьем налогоплательщикам в возмещении платежей по НДС в автоматическом режиме. Кроме того, с помощью реестра налогоплательщики могут избегать рисковых операций с контрагентами.

Как сообщал УНИАН, за 11 месяцев 2013 года украинские предприниматели зарегистрировали в Едином реестре налоговых накладных порядка 56,1 млн документов на общую сумму 567 млрд грн.

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