Фонд гарантирования выплатил свыше 102,9 млн грн вкладчикам банка «Даниэль»

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выплатил свыше 102,9 млн грн в пользу владельцев более 2,768 тыс. счетов банка «Даниэль», сообщила УНИАН пресс-служба фонда.

Таким образом, за первую неделю со дня введения в банке «Даниэль» временной администрации вкладчики получили 73% первого транша целевого займа фонда. За счет этого транша проводятся выплаты по вкладам со сроком погашения до 17 января 2014 года, а также по текущим и карточным счетам.

Фонд рекомендует вкладчикам, не получившим свои средства, обратиться в учреждения банка «Хрещатик» до 16 апреля 2014 года, который уполномочен проводить выплаты в течение временной администрации в банке «Даниэль».

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физлиц с 31 января начал выплаты вкладчикам банка «Даниэль» через учреждения банка «Хрещатик».

По информации фонда, в результате проведенной инвентаризации банковских договоров по вкладам в банке «Даниэль» обнаружены операции с признаками фиктивной задолженности банка перед вкладчиками – предположительно, для хищения средств фонда. Также были обнаружены счета, заблокированные руководством банка до момента введения временной администрации, и сомнительные операции, имеющие признаки финансовых махинаций. По оценкам фонда, объем таких операций составляет 116,6 млн грн, количество счетов - около 1 200. Фонд гарантирования не включил такие операции в реестр выплат до проведения их детального анализа, в том числе с привлечением правоохранительных органов.

Фонд гарантирования принял решение о начале вывода банка «Даниэль» с рынка и введении в нем временной администрации 16 января на основании постановления Нацбанка №14 о признании банка неплатежеспособным. Временная администрация введена сроком на три месяца с 17 января по 16 апреля 2014 года, и в течение этого периода вкладчики банка "Даниэль" могут получить свои средства по вкладам, срок действия которых закончился, и по текущим счетам.

Выплаты будут осуществляться в размере вклада и процентов, начисленных на 16 января, в пределах 200 тыс. грн. Фонд уполномочил на временную администрацию банка ведущего специалиста фонда Евгения Ожга, к которому со дня введения временной администрации перешли все полномочия руководства и акционеров банка.

Справка УНИАН. Банк «Даниэль» (г. Киев) работал на рынке Украины с 2003 года и входил в группу небольших финансовых учреждений. Согласно информации на официальном сайте банка, никто из его акционеров не является владельцем существенного участия (более 10%).