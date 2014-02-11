Гривня упала до 8,64 грн/долл.

Во вторник, 11 февраля, на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару к 12:00 понизились до 8,6200/8,6400 грн/долл. против 8,4900/8,5500 грн/долл. на открытии торгов, сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

По информации «ИнтерБизнесКонсалтинга», котировки гривни по отношению к евро к 12:00 понизились до 11,7790/11,8105 грн/евро по сравнению с 11,6065/11,6905 грн/евро на открытии торгов.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,3670/1,3672, изменяясь в достаточно узком коридоре.

По отношению к российскому рублю котировки гривни к 12:00 понизились до 0,2477/0,2484 грн/рубль по сравнению с 0,2436/0,2454 грн/рубль на открытии торгов.

В России курс доллар-рубль повысился, и к 12:00 установился на уровне 34.7700 (+0.0225).

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 10 февраля, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 8,4800/8,5000 грн/долл., по отношению к евро – на уровне 11,5590/11,5900грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2454/0,2460 грн/рубль.