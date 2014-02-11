«Райффайзен Банк Интернациональ» не принял решение о продаже банка в Украине

Группа «Райффайзен Банк Интернациональ» в настоящий момент не приняла решение о продаже дочернего банка в Украине, но некоторые заинтересованные стороны проводят предварительную экспертизу (due dilligence), сообщила УНИАН пресс-служба группы.

«Мы ведем переговоры с заинтересованными сторонами. Изначально было 12 предложений, но мы отклонили некоторые из них. Некоторые из заинтересованных сторон проводят предварительную оценку», - приводятся в сообщении слова главы правления группы Карла Севельды.

Севельда не называет потенциальной стоимости продажи, но по его словам, балансовая стоимость банка составляет 820 млн евро. «Продажа еще не состоялась, и я не могу ничего сказать о возможной цене. Балансовая стоимость составляет около 820 млн евро», - сказал он.

Также Севельда отметил, что дочерний банк в Украине является прибыльным. «В прошлом году прибыль составила 90 млн евро», - отметил он.

По словам Севельды, если политическая обстановка в Украине обострится, группа располагает планами на случай непредвиденных обстоятельств, которые включают меры по обеспечению безопасности сотрудников и по поддержке ликвидности банка.

Как сообщал УНИАН, «Райффайзен Банк Интернациональ» получил 12 предложений от потенциальных покупателей в отношении своего банковского бизнеса в Украине, который находится в процессе оценки, поскольку австрийский владелец фокусируется на шести основных рынках.

Справка УНИАН. «Райффайзен Банк Аваль» (Киев) работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупнейших банков.

С 2005 года банк принадлежит международной финансовой группе «Райффайзен Банк Интернациональ», Австрия (96,41% акций банка).

В 2013 году банк получил 730,045 млн грн прибыли согласно отчетности по национальным стандартам.