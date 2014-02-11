Доллар на межбанке снова растет

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,4900/8,5500, к 12:00 цены выросли до 8,6200/8,6400. К закрытию торгов ценовые уровни снизились до 8,6000/8,6300.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,6065/11,6905, к 12:00 цены ушли вверх до 11,7790/11,8105. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 11,7585/11,8035.

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Рублевый рынок открылся котировками 0,2436/54, к 12:00 цены поднялись до 0,2477/84. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,2472/85.

В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 34,7330 (-0.0145).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3640/1,3680.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 10 февраля, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 8,4800/8,5000 грн/долл., по отношению к евро – на уровне 11,5590/11,5900грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2454/0,2460 грн/рубль.