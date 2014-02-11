Доллар на межбанке снова растет

15:09, 11 февраля 2014
Финансы
0

На украинском межбанковском рынке 11 февраля цены на американскую валюту поднялись.

Доллар на закрытии межбанка установился на уровне 8,63 грн

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,4900/8,5500, к 12:00 цены выросли до 8,6200/8,6400. К закрытию торгов ценовые уровни снизились до 8,6000/8,6300. 

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,6065/11,6905, к 12:00 цены ушли вверх до 11,7790/11,8105. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 11,7585/11,8035.

Читайте такжеКуда «плывет» гривня

Рублевый рынок открылся котировками 0,2436/54, к 12:00 цены поднялись до 0,2477/84. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,2472/85.

В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 34,7330 (-0.0145).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3640/1,3680. 

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 10 февраля, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 8,4800/8,5000 грн/долл., по отношению к евро – на уровне 11,5590/11,5900грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2454/0,2460 грн/рубль.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter