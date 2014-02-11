Золотовалютные резервы НБУ к концу года могут снизиться до $11 млрд - эксперты

Золотовалютные резервы Национального банка Украины без привлечения внешнего финансирования к концу 2014 года могут снизиться до 11 млрд долл., говорится в аналитическом отчете крупного украинского банка.

"Мы ожидаем, что без внешней поддержки резервы снизятся до 11 млрд долл. к концу 2014 года», - говорится в отчете.

Аналитики банка также отмечают, что резервы Нацбанка в январе снизились до самого низкого уровня с июня 2006 года до 17,8 млрд долл.

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«Низкий уровень запасов заставил НБУ ввести административные ограничения на валютном рынке. В попытке снизить дополнительный спрос на валюту в четверг НБУ ввел ряд мер, усложняющих покупку валюты корпорациями», - говорится в отчете банка.

По прогнозам аналитиков, в краткосрочной перспективе административные ограничения окажут положительное влияние на резервы из-за уменьшения спроса на валюту, и как следствие - меньшего вмешательства регулятора на межбанковском рынке

По мнению банка, Украина может получить финансирование с Запада, но это маловероятно в краткосрочной перспективе, потому что любое такое финансирование (скорее всего, в тандеме с новой программой МВФ) зависит от макрореформ, которых Украина старательно избегала последние несколько лет. Финансирование от России также остается под вопросом, так как Украина не урегулировала долг за газ и не назначено новое правительство.

Как сообщал УНИАН. Золотовалютные резервы Национального банка Украины на 1 февраля 2013 года составили 17,805 млрд долл., что на 12,8%, или на 2,611 млрд долл., меньше показателя на 1 января в 20,416 млрд долл.

Объем интервенций Национального банка Украины в поддержку курса гривни в январе составил 1,7 млрд долл.