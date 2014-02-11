Рост экономики Эстонии остановился впервые за 5 лет
15:43, 11 февраля 2014Финансы
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Замедление экономического роста Эстонии сильно повлияло на сельское хозяйство и строительство.
Рост экономики Эстонии прекратился впервые за 5 лет / Reuters
Рост ВВП Эстонии в четвертом квартале 2013 года составил 0%, говорится в сообщении департамента статистики Эстонии.
Рост ВВП остановился впервые со второго квартала 2010 года. По данным экспертов эстонского департамента, наибольшее замедление роста наблюдается в транспортной сфере, которая испытывает трудности из-за сокращения торговли с Россией, передает «Газета.Ru».
Также замедление экономического роста страны сильно повлияло на сельское хозяйство и строительство.
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