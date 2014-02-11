Рост экономики Эстонии остановился впервые за 5 лет

Рост ВВП Эстонии в четвертом квартале 2013 года составил 0%, говорится в сообщении департамента статистики Эстонии.

Рост ВВП остановился впервые со второго квартала 2010 года. По данным экспертов эстонского департамента, наибольшее замедление роста наблюдается в транспортной сфере, которая испытывает трудности из-за сокращения торговли с Россией, передает «Газета.Ru».

Также замедление экономического роста страны сильно повлияло на сельское хозяйство и строительство.