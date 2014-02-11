Украина хочет взять у Японии кредит на 7,5 млрд грн на реконструкцию Бортнической станции

Украина намерена привлечь у Японии 7,5 млрд грн для реконструкции Бортнической станции аэрации, оборудование которой практически полностью изношено, сообщил журналистам в ходе рабочего выездного совещания заместитель генерального директора "Киевводоканала" Андрей Билык.

"КГГА и "Киевводоканал" при поддержке правительства ведут работы по привлечению кредита от правительства Японии в сумме 7,5 млрд грн", - сказал Билык.

По его словам, сейчас японское агенство международного сотрудничества JICA изучает проектно-сметную документацию по реконструкции Бортнической станции аэрации.

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"Сейчас проект прошел государственную экспертизу и должен быть утвержден в Кабинете министров Украины", - уточнил Билык.

По его словам, комплексную реконструкцию Бортнической станции аэрации планируется провести в две очереди, каждая из которых предусматривает пять пусковых комплексов, обеспечивающих бесперебойную работу станции и качественную очистку воды. Срок реализации проекта - 7,5 лет.

В то же время, присутствовавший на совещании вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул поручил профильным министерствам ускорить подачу готового проекта для утверждения в Кабинет министров Украины.

"Ускоряемся по работе с японским международным финансовым агентством...Как только улучшатся погодные условия, мы должны начать форсированно работать", - сказал Вилкул и при этом добавил, что на станции аэрации введено круглосуточное наблюдение за состоянием намывных иловых полей для предотвращения их прорыва.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины в октябре 2013 года сообщило о намерениях утвердить План первоочередных мер по предотвращению аварийных ситуаций техногенного характера на Бортнической станции аэрации в Киеве, предусматривающий выполнение комплекса строительных работ на общую сумму 7,8 млрд грн.

В частности, план предусматривает проектирование, реконструкцию и строительство объектов и сооружений Бортнической станции аэрации, которые находятся в аварийном состоянии, фактически полностью изношены и не отвечают техническим характеристикам для их надлежащей эксплуатации.

В рамках подготовки к реконструкции Бортнической станции аэрации в конце августа 2013 года состоялась встреча представителей компаний «Киевводоканал» и «Киевпроект» с рабочей группой специалистов японского агентства международного сотрудничества JICA. Также сообщалось, что агентство начало четырехмесячный этап детального исследования проекта реконструкции станции и состояния очистительных сооружений, после чего будет решен вопрос предоставления помощи со стороны правительства Японии.