Столичные центры обслуживания налогоплательщиков будут открываться на полчаса раньше

“Главное управление Миндоходов в Киеве информирует плательщиков, что для удобства клиентов центры обслуживания плательщиков налоговых инспекций столицы с 11 февраля по 3 марта 2014 года будут работать с 8:30 до 20:00 и, при необходимости, до последнего клиента», - говорится в сообщении.

При этом центр обслуживания плательщиков Главного управления Миндоходов в Киеве работает в обычном режиме.

Как сообщал УНИАН, ведомство ввело продленный режим работы столичных центров обслуживания плательщиков (с 09.00 до 20.00) до 10 февраля, после чего еще до 3 марта.

Ранее министр доходов и сборов Александр Клименко поручил руководителям Главных управлений министерства в регионах создать максимально удобные условия для подачи годовых налоговых деклараций и обеспечить работу центров обслуживания налогоплательщиков в усиленном режиме.

Справка УНИАН. Столичные центры обслуживания налогоплательщиков Миндоходов в обычном режиме работают с 9.00 до 18.00 в понедельник, среду, пятницу и с 9.00 до 20.00 во вторник и четверг. В субботу столичные центры работают с 9.00 до 16.00, а воскресенье - выходной день.