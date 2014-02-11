Глава ФРС США уверила, что программа сворачивания скупки активов будет идти «умеренными темпами»

Председатель ФРС США Джанет Йеллен заявила, что регулятор продолжит «умеренными темпами» сворачивать программу выкупа активов (QEIII), следствием которой стало сокращение эмиссии доллара, передает «Прайм».

Завершение программы количественного смягчения продолжится при улучшении ситуации на рынке труда и возвращении инфляции к целевому показателю 2%.

«Если поступающая информация будет поддерживать ожидания комитета по открытым рынкам относительно улучшения ситуации на рынке труда и возвращения инфляции к долгосрочным целевым показателям, комитет, скорее всего, продолжит сокращение выкупа активов умеренными темпами», — отметила Йеллен.

Йеллен наравне с ее предшественником поддержала решение ФРС о начале сворачивания программы помощи национальной экономике. Окончание программы количественного смягчения было инициировано в декабре 2013 года.

Как сообщал УНИАН, Федеральная резервная система США в декабре п.г. объявила о сокращении агрессивной скупки активов, направленной на снижение стоимости заимствований, но пообещала удерживать процентные ставки около нуля на протяжении длительного периода.

Большинство аналитиков ожидали, что ФРС начнет сворачивание стимулов в марте 2014 года, и лишь немногие делали ставку на декабрь.

Но чтобы смягчить возможные последствия своего решения, центробанк заявил, что "скорее всего, будет разумным" продолжать стимулирующую денежно-кредитную политику "на протяжении длительного времени после того", как программа скупки активов завершится, а восстановление экономики наберет силу.