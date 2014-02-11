Мобильные операторы обещают не поднимать цены из-за обвала гривни

Компании «Киевстар» и «Астелит», входящие в число крупнейших украинских мобильных операторов, утверждают, что колебания курса иностранных валют не приведут к увеличению тарифов для абонентов мобильной связи на внутреннем рынке.

Об этом УНИАН сообщили пресс-службы операторов.

«Незначительные колебания курса иностранных валют, безусловно, могут отразиться на росте затрат операторов, но вряд ли в краткосрочной перспективе приведут к увеличению тарифов для конечного пользователя на внутреннем рынке», - процитировала пресс-служба директора по регуляторно-правовому обеспечению «Киевстар» Андрея Осадчука.

Такого же мнения придерживаются и в компании «Астелит» (ТМ life:)).

«Валютные риски предусмотрены в годовом операционном плане компании и фактически никогда не отражаются на абонентах», - сообщила пресс-служба компании.

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Согласно сообщению, риски увеличения тарифов возможны только на услуги, в себестоимости которых есть валютная составляющая, то есть на услуги роуминга и международные звонки.

По мнению участников рынка телекоммуникаций, большее влияние на возможный рост розничных цен на услуги мобильной связи может оказать увеличение фискальной нагрузки на участников рынка со стороны государства.

Как сообщал УНИАН, курс гривни к доллару на межбанковском валютном рынке Украины за январь 2014 года просел на 5,5%, тогда как за весь 2013 год нацвалюта подешевела всего на 2%. Эксперты высказывали мнение, что к подорожанию привело обострение политического кризиса, и девальвация гривни продолжится.

5 февраля к открытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США установились на уровне 9,0/9,4 грн/долл., и, таким образом, стоимость доллара повысилась на 14% и достигла максимального значения с декабря 2008 года.

С 7 февраля Национальный банк Украины перешел к гибкому курсообразованию на валютном рынке, и теперь официальный курс гривни к доллару будет устанавливаться на основании среднерыночного курса на межбанковском рынке.