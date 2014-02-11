В госбюджет с начала года поступило 5,456 млрд грн от заимствований

По информации Госказначейства, временная помесячная роспись финансирования общего фонда госбюджета на январь-февраль предполагает привлечение займов на 19,732 млрд грн, то есть до конца месяца в рамках бюджета допустимо привлечь 14,276 млрд грн (1,67 млрд долл. по текущему курсу НБУ).

Расходы на погашение госдолга с начала года составили 7,565 млрд грн, что на 7,055 млрд грн меньше предусмотренных росписью 14,620 млрд грн. Расходы по обслуживанию госдолга составили 3,536 млрд грн, что на 2,326 млрд грн меньше предусмотренных росписью 5,862 млрд грн.

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Также сообщается, что погашение госдолга и уплата процентов в 2014 году осуществляются своевременно согласно графику Министерства финансов Украины.

Как сообщал УНИАН, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за декабрь 2013 года выросла на 4,335 млрд долл., или на 6,31%, - до 73,078 млрд долл. (584,114 млрд в гривневом эквиваленте), за январь-декабрь 2013 года - на 8,583 млрд долл., или на 13,31%.

В 2012 году государственный и гарантированный государством долг Украины вырос на 8,9% и на 31 декабря 2012 года составлял 515,51 млрд грн, или 64,495 млрд долл.

Закон «О Государственном бюджете Украины на 2014 год» устанавливает предельный уровень госдолга на 2014 год в 585,484 млрд грн, или 35% ВВП.

Согласно графику прогнозных платежей Минфина, Украина погасит действующие внутренние и внешние кредиты через 26 лет, в 2040 году, и наибольшая нагрузка в 75% платежей приходится на первые пять лет, 2014-2018 годы.