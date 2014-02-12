Конгресс США поддержал законопроект о повышении потолка госдолга

Палата представителей американского Конгресса поддержала так называемый "чистый" законопроект о повышении потолка госдолга, который не содержит увязок с другими вопросами. В ходе голосования за принятие документа высказался 221 законодатель, против - 201, пишет ИТАР-ТАСС.

Демократы смогли принять законопроект благодаря поддержке 28 оппонентов, которые проголосовали за него. В то же время 199 республиканцев и два члена демократической фракции выразили несогласие с документом.

Аналитики отмечают, что голосование состоялось чуть более чем за две недели до крайнего срока, который обозначил министр финансов США Джейкоб Лью. Ранее он предупреждал, что его ведомство благодаря принятию исключительных мер сможет осуществлять дальнейшее финансирование работы правительства до 27 февраля, после чего в стране может наступить технический дефолт.

С концом рабочего дня 7 февраля в США истек тот срок, в течение которого Конгресс разрешал правительству производить заимствования без оглядки на потолок госдолга. Если прежде этот потолок составлял около $16,7 трлн, то теперь оценивается приблизительно в $17,2 трлн.

Как ожидается, принятый палатой представителей законопроект теперь поступит на рассмотрение сената Конгресса США. Лидер сенатского демократического большинства Гэри Рид уже выразил уверенность, что документ "будет поддержан настолько быстро, насколько это возможно".

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