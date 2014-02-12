Эксперты назвали причины высоких кредитных ставок в Украине

Для снижения кредитных ставок техническому правительству нужно создать альтернативные инструменты и рынки для банков. Они позволят финучреждениям покрывать потери от низких процентных ставок и низкодоходных продуктов. Такое мнение высказал эксперт UniCredit Bank Тантели Ратувухери, пишет ZN.UA.

"Пока в Украине перечень услуг и направления применения банковских ресурсов можно сосчитать на пальцах одной руки, пока банки вынуждены будут пробовать выжимать максимум из этой узкой группы продуктов и услуг, ставки по кредитам будут высоки", - считает аналитик.

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Еще одной причиной высоких кредитных ставок начальник отдела анализа и исследований Райффайзен Банка Аваль Дмитрий Сологуб называет завышенные ставки по депозитам. Депозитные ставки, по его словам, пока держатся на высоком уровне из-за высокой инфляции и постоянного ожидания падения курса гривны. Несмотря на это, в течение последнего года ставки снижались. И перспектива дальнейшего снижения остается.

Также в Украине высока процентная маржа банков. Это отражение высоких рисков банковской деятельности, уровень которых может регулировать НБУ. "Речь идет о кредитном риске - значительном размере просроченной задолженности и риске ликвидности - отсутствии четкого механизма рефинансирования банков со стороны НБУ", - объяснил Сологуб.

Снижение стоимости кредитов возможно и через снижение налогового пресса. "Ведь пока предприниматели, а также банковская система, будут платить многочисленные и дорогостоящие налоги и другие необоснованные поборы, стоимость финансовых ресурсов будет высокой", - считает Ратувухери.

И, наконец, удешевление кредитов подразумевает снижение ставок рефинансирования и учетной ставки национального банка, а также смягчение монетарной политики. "Однако, без обеспечения макрофакторов экономики и финансов, эти меры, как мы видели уже в последний год, слабо работают", - резюмировал Ратувухери.

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