Эштон заявила о необходимости пропаганды преимущества «Восточного партнерства»

Главам МИД и официальным делегациям стран Евросоюза, а также членам Европарламента необходимо проводить дипломатические переговоры с целью пропаганды преимуществ программы "Восточное партнерство" для Грузии и Молдавии, с которыми ЕС летом этого года намерен подписать соглашения об ассоциации, предусматривающие создание зоны свободной торговли.

Об этом заявила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон сообщает ИТАР-ТАСС.

"Нам необходимо вести разъяснительную работу с представителями гражданского общества, бизнеса и местных властей, чтобы они осознали преимущества, которые несут эти соглашения для бизнеса, экономической деятельности и общества в целом", - сказала Эштон, выступая перед членами комитета Европарламента по иностранным делам.

Инициированная ЕС программа "Восточное партнерство" предусматривает политическое и экономическое сближение с шестью бывшими республиками СССР - Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной.

Украина приостановила переговоры о заключении соглашения об ассоциации с ЕС за несколько дней до саммита "Восточного партнерства" в ноябре 2013 года в Вильнюсе, где планировалось подписать этот документ.