Доллар на межбанке поднялся до 8,8 грн

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 8,7000/8,8000, сообщает "ИнтерБизнесКонсалтинг".

Цены на российскую валюту поднялись – 0,2504/33, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,8565/11,9945. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар снизились – 1,3626/28 (вторник - 1,3670/72).

Во вторник Нацбанк на рынок не выходил.

Как сообщал УНИАН, вчера, 11 февраля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,4900/8,5500, к 12:00 цены выросли до 8,6200/8,6400. К закрытию торгов ценовые уровни снизились до 8,6000/8,6300.