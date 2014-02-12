Ситуация на валютном рынке управляемая и контролируемая - Арбузов

«На сегодня ситуация на валютном рынке управляемая и контролируемая. Курс может колебаться в обе стороны. Это абсолютно нормальная рыночная ситуация. НБУ со своей стороны сдерживает чрезмерное колебание и спекуляции», - отметил он.

Также Арбузов подчеркнул, что НБУ усилил контроль и мониторинг за состоянием валютного рынка для снижения спекулятивного спроса.

«Жаль, что люди, которые поддались негативным настроениям, получили убытки от операций с валютой. Чрезмерная реакция на любые события в стране всегда была на руку только спекулянтам», - подчеркнул и.о. премьер-министра.

По его словам, влияние политической нестабильности на экономику сейчас несколько уменьшилось и потому не совсем понятно снижение кредитных рейтингов Украины.

Как сообщал УНИАН, по информации официального сайта Национального банка Украины, на 12 февраля Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD США – 855.0700 (на 11 февраля – 855.3200), 100 EUR – 1169.3937 (на 11 февраля – 1166.4854), 10 RUR – 2.4574 (на 11 февраля – 2.4604).

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Курс гривни к доллару на межбанковском валютном рынке Украины за январь 2014 года просел на 5,5%, тогда как за весь 2013 год нацвалюта подешевела всего на 2%. Эксперты высказывали мнение, что к подорожанию привело обострение политического кризиса, и девальвация гривни продолжится.

5 февраля к открытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США установились на уровне 9,0/9,4 грн/долл., таким образом, стоимость доллара повысилась на 14% и достигла максимального значения с декабря 2008 года.

6 февраля Нацбанк впервые за последние полтора года пересмотрел официальный курс гривни к доллару, понизив его до 8,7080 грн/долл. с 7,9930 грн/долл.

С 7 февраля Национальный банк Украины перешел к гибкому курсообразованию на валютном рынке, и теперь официальный курс гривни к доллару будет устанавливаться на основании среднерыночного курса на межбанковском рынке.

Также Нацбанк с 7 февраля ввел временные ограничения по операциям со счетами клиентов по их поручению и на покупку валюты.

По информации НБУ, ограничения носят временный и исключительно упреждающий характер, направлены на защиту интересов вкладчиков и других кредиторов банков.