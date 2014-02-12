Кабмин может сохранить налоговые льготы для приоритетных инвестпроектов

Министерство доходов и сборов совместно с Министерством экономического развития и торговли Украины должны в ближайшее время изучить возможность всеобъемлющего использования режима льготного налогообложения в отношении инвестиционных проектов в приоритетных отраслях.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее поручение дал исполняющий обязанности премьер-министра Украины Сергей Арбузов главам Миндоходов и Минэкономразвития.

«Поручаю министру экономического развития и торговли и министру доходов и сборов изучить возможность углубления использования налоговых льгот в проектах приоритетных отраслей. Кроме того, необходимо продумать дополнительные инструменты стимулирования инвестиций», - сказал Арбузов.

В качестве дополнительных стимулов привлечения инвесторов Арбузов назвал повышение прозрачности налоговой политики. «Это оптимизация структуры налогов и подходов к их администрированию, а также уменьшение количества отчетности и административной нагрузки на налогоплательщиков. Поручаю главе Миндоходов проанализировать этот вопрос», - сказал Арбузов.

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Как сообщал УНИАН, в октябре 2013 года глава Миндоходов Александр Клименко отмечал, что сохранение налоговых льгот напрямую зависит от эффективности этого механизма с точки зрения стимулов развития тех или иных отраслей. По мнению министра, бизнес все чаще был готов отказываться от льгот в обмен на прозрачность и стабильность государственной политики.

В сентябре заместитель министра финансов Украины Анатолий Мярковский сообщал, что Кабинет министров Украины планирует в 2014 году сохранить объем льгот, предоставляемых субъектам хозяйствования в виде преференций, на уровне 2013 года, а именно – порядка 67 млрд грн.

В начале ноября 2013 года Президент Украины Виктор Янукович определил Министерство экономического развития и торговли ответственным за утверждение инвестиционных проектов в приоритетных отраслях экономики, предусматривающих использование государственной поддержки.