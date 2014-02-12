Миндоходов увеличило выдачу ключей электронной цифровой подписи в 5 раз

Министерство доходов и сборов Украины в январе 2014 года увеличило в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выданных ключей электронной цифровой подписи – до 430,7 тыс., сообщила УНИАН пресс-служба Миндоходов.

По данным ведомства, в январе выросло количество клиентов Аккредитованного центра сертификации ключей – до 159 тыс. человек против 51 тыс. плательщиков в январе 2013 года.

В Миндоходов также сообщили, что в январе клиентами центра стало 122 тыс. физических лиц - предпринимателей и граждан. За первый месяц года им выдано 265 тыс. электронных ключей. При этом юридических лиц насчитывается значительно меньше - 36,7 тыс., которые в январе получили 165,7 тыс. ключей.

Как сообщал УНИАН, Аккредитованный центр сертификации ключей электронной подписи начал работу в мае 2012 года. Выдача и генерация ключей является бесплатной. Ежедневно центр может выдавать до 2 тыс. ключей электронной подписи. Расходы на создание центра составили 1,5 млн грн.

При этом с 1 ноября 2013 года Миндоходов продлило срок действия электронных ключей, выдаваемых аккредитованным центром сертификации ключей, до двух лет. С 27 ноября 2013 года Миндоходов предоставляет услугу пакетного приема отчетности в электронном виде. Получить ключ цифровой подписи можно в любом Центре обслуживания плательщиков, независимо от места регистрации лица.

Электронная отчетность не требует дублирования на бумажных носителях, гарантирует автоматическую проверку документов на наличие ошибок и существенно сокращает сроки проведения проверки правомерности заявленных к возмещению сумм НДС.