В Кабмине заверили, что с пониманием относятся к осторожности инвесторов

Об этом в ходе заседания Кабинета Министров Украины заявил исполняющий обязанности премьер-министра Украины Сергей Арбузов.

Читайте такжеРеформы должны продолжаться, каким бы ни был Кабмин - Арбузов«Хочу заверить, что независимо от развития политической ситуации, права инвесторов надежно защищены действующим законодательством Украины. Мы делаем все возможное, чтобы гарантировать инвесторам защиту их прав, неприкосновенность бизнес-активов, благоприятные условия для развития бизнеса», - подчеркнул он.

При этом Арбузов заметил, что правительство с пониманием относится к осторожности инвесторов по отношению к Украине.

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И.о. премьер-министра пояснил, что бизнес не любит политической неопределенности, которая не позволяет планировать долгосрочные стратегические проекты.

В связи с этим он поручил министру экономического развития и торговли Игорю Прасолову и министру доходов и сборов Александру Клименко разработать мероприятия по углублению использования инвесторами налоговых льгот для проектов в приоритетных отраслях экономики.

Кроме того Арбузов отметил необходимость поиска дополнительных инструментов стимулирования инвестиций, а также оптимизации структуры налогов и подходов к их администрированию.

Кроме того и.о. премьер-министра посетовал, что отдельные рейтинговые агентства снизили суверенные рейтинги Украины.

«Вместе с тем объективных экономических оснований для существенного снижения доверия к Украине нет», - убежден Арбузов.