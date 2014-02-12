В Кабмине заверили, что с пониманием относятся к осторожности инвесторов
В ближайшее время политическая ситуация будет стабилизирована. Следовательно, политический фактор перестанет существенно влиять на экономические процессы в государстве.
Об этом в ходе заседания Кабинета Министров Украины заявил исполняющий обязанности премьер-министра Украины Сергей Арбузов.
Читайте такжеРеформы должны продолжаться, каким бы ни был Кабмин - Арбузов«Хочу заверить, что независимо от развития политической ситуации, права инвесторов надежно защищены действующим законодательством Украины. Мы делаем все возможное, чтобы гарантировать инвесторам защиту их прав, неприкосновенность бизнес-активов, благоприятные условия для развития бизнеса», - подчеркнул он.
При этом Арбузов заметил, что правительство с пониманием относится к осторожности инвесторов по отношению к Украине.
Читайте такжеКабмин может сохранить налоговые льготы для приоритетных инвестпроектов
И.о. премьер-министра пояснил, что бизнес не любит политической неопределенности, которая не позволяет планировать долгосрочные стратегические проекты.
В связи с этим он поручил министру экономического развития и торговли Игорю Прасолову и министру доходов и сборов Александру Клименко разработать мероприятия по углублению использования инвесторами налоговых льгот для проектов в приоритетных отраслях экономики.
Кроме того Арбузов отметил необходимость поиска дополнительных инструментов стимулирования инвестиций, а также оптимизации структуры налогов и подходов к их администрированию.
Кроме того и.о. премьер-министра посетовал, что отдельные рейтинговые агентства снизили суверенные рейтинги Украины.
«Вместе с тем объективных экономических оснований для существенного снижения доверия к Украине нет», - убежден Арбузов.