Доллар на межбанке к 12:00 упал до 8,68 грн

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 8,7000/8,8000, к 12:00 цены упали 8,6600/8,6800, сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2504/33, к 12:00 цены снизились 0,2489/95. В России курс доллар-рубль повысился, и к 12:00 установился на уровне 34.7850 (+0.0500).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3626/28, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 11,8565/11,9945, к 12:00 цены ушли вниз 11,8130/11,8440.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 11 февраля, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 8,6000/8,6300 грн/долл., по отношению к евро – на уровне 11,7585/11,8035 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2472/0,2485 грн/рубль.