Эксперт рассказал, откуда Минфин берет деньги для обслуживания долгов

Низкая активность Министерства финансов по привлечению новых займов подтверждает, что Минфин использует для обслуживания прежних долгов резервные средства, в т.ч. средства с валютных счетов правительства, доходы госбюджета и отчисления от Национального банка, прокомментировал УНИАН старший аналитик рынка облигаций группы «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) Тарас Котович.

Эксперт отметил, что с начала года Минфин привлек в госбюджет только 6,69 млрд грн, в то время как за этот период было выплачено 7,35 млрд грн в счет погашения внутреннего долга. Кроме того, по оценкам эксперта, сегодня еще должно быть выплачено 2,23 млрд грн только по погашению, а общая потребность Минфина в средствах составит около 2,72 млрд гривень в связи с предстоящими крупными выплатами.

«Поскольку эти выплаты уже в который раз не рефинансируются, это означает, что Минфин использует резервные средства, среди которых могут быть средства с валютных счетов, доходы бюджета либо отчисления от НБУ в части превышения доходов над его расходами», - полагает Котович.

Эксперт также отметил, что отсутствие спроса на гривневые ОВГЗ можно объяснить низким уровнем ликвидности и высокой стоимостью ресурсов на рынке, и по этим причинам доходность ОВГЗ на вторичном рынке существенно выросла. «В ситуации, когда гривневые ОВГЗ котируются с доходностями выше 20%, вполне резонно даже не участвовать в размещениях, ведь вероятность того, что спрос будет удовлетворён, минимальна», - пояснил он.

Что касается валютных ОВГЗ, то низкий спрос на них, по мнению эксперта, обусловлен ограниченной возможностью покупки валюты на рынке, в т.ч. для приобретения новых ОВГЗ.

«Нельзя исключать того, что спрос на 5-летнюю облигацию на последнем аукционе был с поддержкой отечественного QE, и покупатели получат поддержку от НБУ с использованием одного из возможных механизмов», - резюмировал Котович.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины, после неудачного внепланового аукциона по размещению ОВГЗ 6 февраля, 11 февраля привлекло в госбюджет 1,151 млрд грн. Все средства привлечены в национальной валюте в результате размещения 5-летних ОВГЗ под 14,25% годовых по двум поданным заявкам.

По состоянию на 10 февраля, объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 253,731 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 147,698 млрд грн, в собственности банков - 80,325 млрд грн, нерезидентов - 12,935 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства на 10 февраля, с начала года в госбюджет поступило 5,456 млрд грн от заимствований, расходы на погашение госдолга составили 7,565 млрд грн, на обслуживание госдолга - 3,536 млрд грн.

В 2013 году Минфин в результате аукционов по размещению ОВГЗ привлек в госбюджет 50,5 млрд грн, 5,3 млрд долл. и 0,1 млрд евро (108,650 млрд грн по курсу НБУ).

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2014 год», предельный уровень госдолга на 2014 год установлен на уровне 585,484 млрд грн, или 35% ВВП.