Нацбанк Беларуси сохранил ставку рефинансирования на уровне 23,5%

В Беларуси ставка рефинансирования в феврале сохранится на уровне 23,5% годовых.

Как сообщили УНИАН в управлении информации и общественных связей Нацбанка Беларуси, такое решение принято правлением Национального банка Беларуси.

«По данным Национального статистического комитета, индекс потребительских цен в январе 2014 года составил 1,6%. Сохранение текущего уровня ставки рефинансирования подтверждает антиинфляционную направленность денежно-кредитной политики», - говорится в сообщении.

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В Нацбанке Беларуси также отметили, что в 2014 году будет ежемесячно рассматриваться вопрос об уровне ставки рефинансирования с учетом фактической и прогнозной динамики инфляции и макроэкономической ситуации.

Как сообщал УНИАН, нынешняя ставка рефинансирования остается неизменной с июля 2013 года. Нацбанк Беларуси в течение марта-июня 2013 года снизил ставку рефинансирования с 30% до 23,5%. Между тем в июле Нацбанк объявил о наметившемся оттоке рублевых вкладов физлиц из банковской системы и прекратил снижение ставки рефинансирования.

К концу 2013 года планировалось, что ставка рефинансирования в Беларуси составит 13-15% годовых.