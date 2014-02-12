Доллар на закрытии межбанка поднялся до 8,78 грн

На межбанковском валютном рынке Украины в среду, 12 февраля, торги по доллару США открылись котировками 8,7000/8,8000, к 12:00 цены упали до 8,6600/8,6800. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись до 8,7200/8,7800, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,8565/11,9945, к 12:00 цены ушли вниз до 11,8130/11,8440. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH выросли до 11,8355/11,9210.

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Рублевый рынок открылся котировками 0,2504/33, к 12:00 цены снизились до 0,2489/95. К закрытию торгов откатились к уровню 0,2500/07. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 34,7850 (+0.0500).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,3626/28, а к 15:00 упали до 1,3576/78.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 11 февраля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,4900/8,5500, к 12:00 цены выросли до 8,6200/8,6400. К закрытию торгов ценовые уровни снизились до 8,6000/8,6300.