Украинцам пора привыкать к постоянным изменениям курса гривни - аналитик

Такое мнение выразил финансовый аналитик Марьян Заблоцкий.

Он отметил, что отказавшись от фиксированного курса доллара, НБУ не только сэкономит свои резервы, но и выполнит одно из ключевых требований Международного валютного фонда. Финансист проанализировал последствия новой валютной политики НБУ.

«Обменный курс гривны будет постоянно, и порой довольно ощутимо, меняться от одного дня к другому. Поэтому перед покупкой валюты или ее продажей следует проверить, какой обменный курс сложился на межбанковском рынке в течение дня. Дело в том, что курс наличной валюты в обменниках устанавливается по результатам обменного курса, сложившегося в предыдущий день на межбанковском рынке. На протяжении дня банкам запрещено менять наличный курс в кассах банков. Поэтому вполне вероятна ситуация, когда, например, за день на межбанке доллар существенно подорожал, поэтому завтра наличные доллары можно будет продать в кассе по более выгодному курсу», — пояснил Заблоцкий.

Он прогнозирует, что цены на валюту в разных банках также будут существенно отличаться, поскольку стоимость доллара в кассе устанавливается на основе курсовых ожиданий и прогнозов отдельных работников банков, что вносит «человеческий фактор» в курсообразование. Также по мнению аналитика, существенно увеличится разница между курсами покупки и продажи валют, поскольку в нее банки будут закладывать собственные риски.

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«Ранее разница между ценой покупки и продажи долларов была символической, преимущественно всего 0,5 %. В будущем эта разница возрастет примерно в четыре раза до 2%. Банки не будут знать завтрашний курс, поэтому при операциях с населением будут себя перестраховывать и ставить более широкий диапазон на покупку и продажу валюты», — полагает Заблоцкий.

Новые реалии валютного рынка, по мнению аналитика, будут способствовать отказу украинцев от хранения сбережений в валюте, что будет способствовать дедолларизации экономики. Финансист отметил, ссылаясь на опыт зарубежных стран, где существует значительный спрэд между курсами покупки и продажи, такая ситуация снижает мотивацию людей покупать валюту для хранения сбережений.