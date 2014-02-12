Объем корсчетов банков в январе снизился на 25%

Объем корреспондентских счетов украинских банков за январь 2014 года снизился на 25,4% - до 24,7 млрд грн, сообщается на сайте Национального банка Украины.

«Объем корсчетов банков в Национальном банке Украины за месяц уменьшился на 25,4% - до 24,7 млрд грн. Объем обязательных резервов, сформированных банками на 1 февраля 2014 года согласно установленным нормативам, составил 27,1 млрд грн, из которых на отдельный счет в Нацбанке было перечислено 10,8 млрд грн», - говорится в сообщении регулятора.

По информации НБУ, средневзвешенная ставка на межбанковском кредитном рынке в национальной валюте в январе снизилась до 7,49% с 11,05% в декабре 2013 года.

Также сообщается, что объем рефинансирования банков Национальным банком Украины в январе составил 8,5 млрд грн. Средневзвешенная процентная ставка по этим операциям составила 6,84% годовых. Одновременно объем мобилизационных операций составил 94,8 млрд грн, средневзвешенная процентная ставка — 2,02%.

Как сообщал УНИАН, корсчета банков в декабре 2013 года выросли на 27,9% (с начала года - на 33,8%) - до 33,0 млрд грн. Объем рефинансирования банков Нацбанком в декабре составил 27,6 млрд грн, с начала года - 71,5 млрд грн, а их средневзвешенная процентная ставка - 7,13% (с начала года - 7,15%).

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