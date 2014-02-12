Нацбанк установил курс гривни к доллару выше среднерыночного

Национальный банк Украины оставил без изменений официальный курс гривни к доллару на завтра, на уровне 8,5507 грн/долл., в то время как доллар на межбанковском рынке сегодня подорожал почти на 1%, сообщается на сайте регулятора. По информации Нацбанка, средневзвешенный курс на межбанковском валютном рынке по итогам сегодняшнего дня составил 8,6178 грн/долл, т. е. доллар на межбанке по сравнению со вчерашним днем подорожал почти на 7 копеек, или на 0,78%.

В то же время официальный курс, установленный на завтра, остается на уровне средневзвешенной стоимости доллара на межбанковском рынке за вчерашний день - 8,5507 грн/долл.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк 7 февраля установил официальный курс гривни по отношению к доллару на уровне 8,7080 грн/долл., при этом пересмотр официального курса был проведен впервые за последние полтора года.

Также с 7 февраля Нацбанк Украины перешел к гибкому курсообразованию на валютном рынке, и теперь официальный курс гривни к доллару должен устанавливаться на основании среднерыночного курса на межбанковском рынке.

Начиная с 7 февраля официальный курс пересматривался Нацбанком ежедневно и устанавливался на уровне среднерыночного курса на межбанковском рынке.

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