Эксперты: НБУ должен был постепенно девальвировать гривню последние три года

Национальный банк Украины должен был проводить постепенную управляемую девальвацию гривни последние три года, с 2011 года, сообщили сегодня журналистам эксперты в ходе пресс-конференции в Киеве.

«Еще в 2011 году платежной баланс Украины нуждался в девальвации. За счет чего мы имели до конца прошлого года стабильный курс? За счет колоссального роста внешних долгов… сокращения золотовалютных резервов… Нужно было постепенно делать управляемую девальвацию на фоне достаточного уровня резервов, когда не было спада в экономике», - сказал президент Ассоциации украинских банков Александр Сугоняко.

По словам эксперта, введение гибкого курса гривни по отношению к доллару в текущих реалиях создает проблемы для украинских предприятий – субъектов внешнеэкономической деятельности.

«Если вы работаете по внешнеэкономическим связям, вы что-нибудь сможете планировать на будущее? По какому курсу вы будете осуществлять свои операции? Это как стоп-кран для украинской экономики», - отметил он.

Также Сугоняко отметил, что причины девальвации гривни лежат в экономической плоскости. «Курс обвалился не потому, что кто-то так хотел, а потому, что сократились резервы, нет поступлений иностранной валюты, а долги обслуживать надо и спрос на валюту растет», - пояснил он.

Народный депутат Украины, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов и банковской деятельности Степан Кубив согласился, что девальвацию гривни нужно было проводить постепенно. «То, что они сделали, надо было делать последние три года, а не разово, рассказывая, что ситуация находится под контролем и есть достаточно инструментов для сохранения стабильности», - сказал он.

По словам депутата, если бы постепенно ослабляли курс в рамках Бюджетного кодекса, предполагающего «вилку», обесценивание гривни не было бы таким ощутимым. Он напомнил, что в прошлом году весной реальный курс был 8,10 грн/долл., летом – от 8,20 до 8,30 грн/долл., осенью - 8,40 грн/долл., и ситуация на рынке была спокойной. «Цена такой политики - потери резервов на 20 млрд долл.», - сказал Кубив.

Также депутат отметил, что причины девальвации обусловлены показателями развития экономики страны в 2011- 2013 годы. По его мнению, курс доллара желательно «остановить в рамках коридора», предусмотренного госбюджетом на текущий год, в пределах 8,5 грн/долл.

В то же время, эксперты посоветовали вкладчикам банков не паниковать по поводу девальвации гривни и не расторгать депозитные договоры досрочно.

«Во время таких кризисов массовый вкладчик никогда не заработает. Задача состоит в том, чтобы минимизировать потери или сохранить то, что есть. Поэтому советы очень просты – надо не дергаться», - сказал Сугоняко.

По его словам, любое дополнительное «дерганье» вызовет ухудшение ситуации и увеличит общие потери граждан. «Мы должны чувствовать плечо друг друга. Если не будет паники, убытки, которые мы несем и дальше будем еще нести, будут минимизированы», - добавил он.

При этом Кубив отметил, что надеяться на укрепление гривни к прежней отметке не стоит, но это не повод для досрочного расторжения депозитного договора, что приводит к увеличению потерь вкладчика еще и на процентах по вкладу. «Курса 7,99 никогда уже не будет. Но если у вас срочный депозит, не расторгайте договор, потому что потери уже у вас есть. И если вы разорвете соглашение, то потеряете еще и проценты», - пояснил он. Также депутат посоветовал вкладчикам хранить сбережения в разных валютах, что минимизирует потери в результате колебаний курсов тех или иных валют.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины с 7 февраля перешел к гибкому курсообразованию на валютном рынке, и теперь официальный курс гривни к доллару будет устанавливаться на основании среднерыночного курса на межбанковском рынке.

С этого же дня регулятор ввел ограничения по операциям со счетами клиентов по их поручению и на покупку валюты. В частности, постановление регулятора №49 предусматривает проведение операций по счетам клиентов в пределах утренних остатков средств, ограничения на покупку валюты на межбанковском рынке Украины по отдельным операциям и по срокам покупки валюты по поручению юрлиц и физлиц-предпринимателей. Вместе с тем, постановление предусматривает повышение контроля за своевременностью осуществления операций, связанных с выплатой заработной платы, пенсий, стипендий и социальных выплат.

По информации НБУ, ограничения носят временный и исключительно упреждающий характер, направлены на защиту интересов вкладчиков и других кредиторов банков.