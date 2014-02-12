НБУ возобновил куплю-продажу гособлигаций через механизм двусторонней котировки

В январе Национальный банк Украины, впервые с октября 2012 года, возобновил практику купли-продажи государственных облигаций Украины через механизм двусторонней котировки, сообщается на сайте регулятора.

«В январе Национальный банк Украины осуществлял операции по покупке (продаже) государственных облигаций Украины через механизм двусторонней котировки, в рамках которого было продано государственных облигаций Украины на общую сумму 1,0 млрд грн (по номинальной стоимости), приобретено - на общую сумму 0,75 млрд грн», - говорится в сообщении НБУ.

По информации на сайте регулятора, в последний раз такие операции проводились НБУ в октябре 2012 года.

Как прокомментировал УНИАН старший аналитик рынка облигаций группы «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) Тарас Котович, такой механизм регулятор использует для оперативного управления ликвидностью на денежном рынке. «22 января НБУ путем продажи облигаций изъял с рынка излишнюю ликвидность на 1 млрд грн, в результате чего остатки по корсчетам банков снизились, а с 28 по 30 - частично вернул», - пояснил Котович.

Также Нацбанк сообщил, что в январе на первичных аукционах по размещению ОВГЗ размещались облигации в национальной валюте и долларах США, в результате чего в госбюджет поступило 3,7 млрд грн и 0,2 млрд долл.

Нацбанк за этот период приобрел ОВГЗ на 2,5 млрд грн (по номинальной стоимости), операции по продаже облигаций из своего портфеля НБУ не проводил.

Средневзвешенная доходность ОВГЗ на первичном рынке в январе составила 12,23% в национальной валюте и 5,00% в долларах США.

Погашение и уплата дохода по ОВГЗ осуществлялись своевременно и в полном объеме, который в январе составил 6,6 млрд грн, в т.ч. по основному долгу - 4,5 млрд грн, по выплате дохода - 2,1 млрд грн.

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Как сообщал УНИАН, в 2013 году Нацбанк не проводил куплю-продажу гособлигаций через механизм двусторонней котировки, в 2012 году по таким операциям регулятор приобрел гособлигации на сумму 2,45 млрд грн, продал - на 1,9 млрд грн.

Министерство финансов Украины в 2013 году разместило облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму 65,2 млрд грн, 5,3 млрд долл. и 0,1 млрд евро (108,650 млрд грн по курсу НБУ), что в 1,6 раза превышает объемы 2012 года.

В результате проведенных аукционов по размещению ОВГЗ в декабре в госбюджет поступило 7,7 млрд грн, 0,7 млрд долл. и 0,05 млрд евро (всего в 2013 году - 50,5 млрд грн, 5,3 млрд долл. и 0,1 млрд евро).

Средневзвешенная доходность ОВГЗ на первичном рынке в декабре составила в национальной валюте 13,78% годовых, в долларах США - 6,24%, в евро - 4,80% (всего за 2013 год - 12,96%, 7,63% и 4,80% соответственно).

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