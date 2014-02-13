Сенат США одобрил повышение потолка госдолга на год

Законопроект, на котором настаивала администрация президента США Барака Обамы, поддержали 55 сенаторов, 44 выступили против.

Читайте такжеКонгресс США поддержал законопроект о повышении потолка госдолгаГолосование в верхней палате американского парламента, большинство мест в котором принадлежит соратникам Обамы по Демократической партии, состоялось на следующий день после того, как законопроект одобрила контролируемая республиканцами Палата представителей. После рассмотрения в Конгрессе документ поступит на подпись к президенту, сообщает Lenta.ru.

Читайте такжеСША достигнут потолка госдолга к концу февраляВ начале октября 2013 года деятельность большинства американских госучреждений была временно приостановлена из-за того, что законодателям не удалось вовремя согласовать финансирование правительства на новый финансовый год. Республиканцы требовали сократить расходы на инициированные президентом социальные статьи. Временное компромиссное бюджетное соглашение было принято только 17 октября: по предварительным оценкам, время простоя обошлось американскому бюджету в 24 миллиарда долларов.