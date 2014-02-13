Сенат США одобрил повышение потолка госдолга на год
Американский Сенат 12 февраля большинством голосов одобрил повышение потолка государственного долга до марта 2015 года. Об этом сообщает Reuters.
Законопроект, на котором настаивала администрация президента США Барака Обамы, поддержали 55 сенаторов, 44 выступили против.
Читайте такжеКонгресс США поддержал законопроект о повышении потолка госдолгаГолосование в верхней палате американского парламента, большинство мест в котором принадлежит соратникам Обамы по Демократической партии, состоялось на следующий день после того, как законопроект одобрила контролируемая республиканцами Палата представителей. После рассмотрения в Конгрессе документ поступит на подпись к президенту, сообщает Lenta.ru.
Читайте такжеСША достигнут потолка госдолга к концу февраляВ начале октября 2013 года деятельность большинства американских госучреждений была временно приостановлена из-за того, что законодателям не удалось вовремя согласовать финансирование правительства на новый финансовый год. Республиканцы требовали сократить расходы на инициированные президентом социальные статьи. Временное компромиссное бюджетное соглашение было принято только 17 октября: по предварительным оценкам, время простоя обошлось американскому бюджету в 24 миллиарда долларов.