Украинцам подняли ставки по депозитам

Чтобы остановить отток вкладов населения, отечественные банки на прошлой неделе начали постепенно (на 1-2%) поднимать ставки по краткосрочным гривневым депозитам населения — они уже достигли 18% и продолжают расти. Доходность долгосрочных (от 12 месяцев) вложений и валютных депозитов пока остается на прежних позициях — 18% годовых в гривне и 8% годовых в долларе в среднем по рынку, пишут "Вести".

По данным Нацбанка, отток депозитов из банковской системы в январе составил 15,1 млрд грн (на 2,3%, до 653,4 млрд грн). Паника, по мнению экспертов, была вызвана ожиданием запрета на досрочное расторжение договоров.

До этого банки не жаловались на сокращение депозитной базы. «Небольшой отток вкладов есть, однако он не носит характер тенденции», — сказал главный экономист департамента развития розничного бизнеса «Банка Национальный кредит» Кирилл Голоденко.

При этом специалисты объясняют ситуацию ухудшение условий по вкладам. «На сегодняшний день заканчиваются депозиты, которые привлекались в конце 2013 года на короткий срок и с высокой доходностью, — говорит начальник управления сбережений и платежей UniCredit Bank Ольга Шостак. — На сегодняшний день депозиты предлагаются с более низкими, хотя и рыночными ставками. Поэтому отток, который мы сейчас наблюдаем, был ожидаем».

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Чаще всего деньги забирают после окончания сроков депозитов, реже вкладчики приходят за своими деньгами раньше дат, указанных в банковских договорах. По утверждению заместителя председателя правления Укргазбанка Елены Дмитриевой и начальника управления разработки и поддержки продуктов Platinum Bank Ольга Пархоменко, в их банках рост досрочного расторжения депозитов не превышает 1% от статистики стабильного периода.

В первые дни роста курса доллара, украинцы стали активнее конвертировать свои сбережения в американскую валюту. «Как правило, это касалось средств, которые хранились на текущих или сберегательных счетах. После конвертации вкладчики размещали их на срочные долларовые депозиты», — рассказала «Вестям» Ольга Пархоменко. По словам Кирилла Голоденко, в валюту конвертировали в основном вклады по окончании срока действия договоров.

Кроме того, и вкладчики, и банкиры, вспомнили о хорошо зарекомендовавших себя в кризисные 2008-2009 гг. «суперкоротких» вкладах — на срок от недели до двух. «Мы начали отмечать рост спроса со стороны населения на короткие депозиты еще с конца прошлого года. Чтобы удовлетворить его, банк со второй половины января предложил клиентам новый продукт — срочный вклад на семь дней с автоматической пролонгацией и капитализацией процентов. По истечении срока вклада доход по депозиту добавляется к основной сумме вклада, после чего депозит продлевается, — конкретизировал заместитель председателя правления «Фидобанка» Иван Истомин.

Банкиры не берутся спрогнозировать ни дальнейшую динамику процентов по депозитам, ни влияние на них гибкого курсообразования. «Есть множество экономистов, которые считают, что фиксированный курс выступает стабилизирующим якорем для ставок (а гибкий — наоборот). Не менее многочисленная группа экономистов уверена, что гибкие курсы способствуют более стабильной работе международной финансовой системы, а значит — снижению ставок», — разводит руками заместитель председателя правления Укринбанка Сергей Равняго.