Малому и среднему бизнесу надо создавать "инвестиционные резервы" - эксперт

Таким мнением поделился заведующий сектором денежно-финансовой стратегии Национального института стратегических исследований Алексей Молдован, пишет ZN.UA.

Эксперт предлагает конкретные меры поддержки малого бизнеса. Во-первых, - предоставление физическим лицам-предпринимателям возможности создавать специальные инвестиционные резервы. "В таких резервах разрешается аккумулировать часть прибыли без налогообложения. Подобные резервы значительно расширят возможности их самофинансирования", - уверен Молдован.

Во-вторых, - инвестиционный налоговый кредит. "Имеется в виду право уменьшить объем начисленного налога на определенный процент стоимости приобретения новой технологии или оборудования", - объясняет эксперт.

В-третьих, - ускоренная или одноразовая амортизация. "В частности, предоставление права предприятию, которое расширяет свою деятельность, полностью списать на расходы приобретенные внеоборотные средства в год их приобретения. Эта норма должна быть дополнена возможностью переноса убытков на будущие налоговые периоды, потому что без этого она будет недейственна", - считает Молдован.

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