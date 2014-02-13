Малому и среднему бизнесу надо создавать "инвестиционные резервы" - эксперт

08:40, 13 февраля 2014
Финансы
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Повышение инвестиционных стимулов будет лучшим толчком для развития малого и среднего бизнеса (МСБ) в Украине. 

Физическим лицам-предпринимателям надо дать возможность создавать специальные инвестиционные резервы

Таким мнением поделился заведующий сектором денежно-финансовой стратегии Национального института стратегических исследований Алексей Молдован, пишет  ZN.UA.

Эксперт предлагает конкретные меры поддержки малого бизнеса. Во-первых, - предоставление физическим лицам-предпринимателям возможности создавать специальные инвестиционные резервы. "В таких резервах разрешается аккумулировать часть прибыли без налогообложения. Подобные резервы значительно расширят возможности их самофинансирования", - уверен Молдован.

Во-вторых, - инвестиционный налоговый кредит. "Имеется в виду право уменьшить объем начисленного налога на определенный процент стоимости приобретения новой технологии или оборудования", - объясняет эксперт.

В-третьих, - ускоренная или одноразовая амортизация. "В частности, предоставление права предприятию, которое расширяет свою деятельность, полностью списать на расходы приобретенные внеоборотные средства в год их приобретения. Эта норма должна быть дополнена возможностью переноса убытков на будущие налоговые периоды, потому что без этого она будет недейственна", - считает Молдован.

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