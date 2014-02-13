Доллар на межбанке продолжает расти - 8,85 грн

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок – 8,7500/8,8500, сообщает "ИнтерБизнесКонсалтинг".

Цены на российскую валюту поднялись – 0,2510/38, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,9220/12,0595. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар остались на том же уровне – 1,3625/27 (среда - 1,3626/28).

В среду Нацбанк на рынок не выходил.

Как сообщал УНИАН, на межбанковском валютном рынке Украины в среду, 12 февраля, торги по доллару США открылись котировками 8,7000/8,8000, к 12:00 цены упали до 8,6600/8,6800. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись до 8,7200/8,7800.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,8565/11,9945, к 12:00 цены ушли вниз до 11,8130/11,8440. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH выросли до 11,8355/11,9210.

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