Содержание олимпийских объектов может обойтись в 7 млрд долл.

Об этом пишет Лента.ru со ссылкой на Bloomberg.

Величина затрат обусловлена тем, что правительство до сих пор не решило, как будут использоваться эти объекты — неопределенность повышает расходы в десятки раз. Издание отмечает, что окончательную сумму расходов никто назвать не может по тем же причинам: нет ясности относительно использования инфраструктуры.

Общая смета подготовки к Олимпиаде в Сочи составила 1,53 триллиона рублей (44 миллиарда долларов), тогда как первоначально расходы оценивались в 314 миллиардов рублей.

Ранее высказывались разные предложения о том, как можно загрузить созданную к Играм инфраструктуру. В частности, в минувшем декабре на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева было предложено создать в Сочи игорную зону. Изначально авторство этой идеи приписывалось самому председателю правительства, однако впоследствии стало известно, что эта информация не соответствует действительности. Как власти относятся к такому предложению — не сообщалось.

До этого президент Сбербанка Герман Греф предлагал свой вариант постолимпийского использования объектов в Сочи: по его мнению, госкомпании можно было бы обязать проводить в черноморском городе годовые собрания акционеров.

Миллиардер Владимир Потанин, структуры которого построили горнолыжный курорт «Роза Хутор» в Красной поляне, попросил сделать там особую экономическую зону. Руководитель проекта Сергей Бачин отмечал, что предложение Потанина поддерживают и другие инвесторы в олимпийские объекты, в частности, Сбербанк и «Газпром».