Годовая инфляция в Германии замедлилась до 1,3%

Инфляция в Германии в январе, по окончательным данным, замедлилась до 1,3% в годовом выражении с 1,4% в декабре, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны, передает "Прайм".

В месячном исчислении потребительские цены в крупнейшей экономике Европы сократились на 0,6%.

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Таким образом, статистика совпала с прогнозами аналитиков, опрошенных агентством Рейтер, которые не ожидали изменений по сравнению с первоначальной оценкой.

Гармонизированный индекс потребительских цен, рассчитываемый для межъевропейских сопоставлений, по окончательной оценке, составил в январе 1,2% в годовом исчислении. Цены в месячном выражении сократились на 0,7%.

Федеральное статистическое бюро страны (Destatis) ежемесячно публикует данные по инфляции с последующим их уточнением. Индекс потребительских цен отражает динамику цен на товары и услуги, приобретенные домохозяйствами, включая оплату услуг аренды, затраты на продукты питания, одежду и покупку автомобилей, а также расходы на услуги парикмахера, химчистку и ремонтные работы. Для отслеживания инфляции в масштабах еврозоны и ЕС используется гармонизированный индекс потребительских цен.

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