Дефицит бюджета США сократился на 37% в первые четыре месяца текущего финансового года в годовом выражении, поскольку расходы снизились, а сильная экономика позволила увеличить налоговые поступления.

Показатель составил $10,4 млрд в январе 2014 г., тогда как в январе 2013 г. дефицит составил $2,9 млрд, пишут Вести Экономика со ссылкой на данные Минфина США.

Хотя в январе в годовом выражении дефицит вырос более чем в 3,5 раза, с октября по январь, то есть с начала финансового года, расходы превысили доходы всего на $184 млрд, что ощутимо ниже $290,4 млрд годом ранее.

Доходы бюджета за этот период выросли на 8,2%, достигнув $960,6 млрд, а расходы сократились на 2,8% до $1,14 трлн.

Если рост доходов обусловлен увеличением налоговых поступлений, то расходы снижались за счет сокращения затрат по оборонным и сельскохозяйственным программам.

"Более сильные налоговые поступления и снижение затраты означают более позитивную картину фискальной ситуации в США", - сказал стратег TD Securities USA Геннадий Голдберг.

В прошлом месяце доходы бюджета выросли на 8,7% до $296 млрд, при этом расходы увеличились на 13,8% и составили $306,4 млрд. Но резкий рост расходов, судя по всему, носит временный характер, так как часть февральских платежей необходимо было сделать в январе из-за выходных дней.

С учетом сезонных факторов в январе профицит составил $4 млрд.

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Бюджетное управление Конгресса США ожидает, что в 2014 финансовом году дефицит бюджета США сократится до $514 млрд, или 3% ВВП. Это является минимальным уровнем с 2007 г.

При этом дальнейшего сокращения дефицита, по мнению экспертов, добиться не удастся, а уже в 2015 финансовом году показатель вновь начнет расти из-за увеличения расходов на социальные программы и обслуживание долга.

Из-за этих факторов к 2024 г. дефицит бюджета вырастет до $1,074 трлн, что будет соответствовать 4% ВВП.