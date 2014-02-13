Доллар на межбанке к 12:00 упал до 8,78 грн

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 8,7500/8,8500, к 12:00 сузился спрэд 8,7700/8,7800, сообщает "ИнтерБизнесКонсалтинг".

Рублевый рынок открылся котировками 0,2510/38, к 12:00 цены снизились 0,2505/12. В России курс доллар-рубль вырос, и к 12:00 установился на уровне 35.0000 (+0.1955).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3625/27, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 11,9220/12,0595, к 12:00 цены ушли вниз 11,9910/12,0085.

Как сообщал УНИАН, сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок – 8,7500/8,8500, цены на российскую валюту поднялись – 0,2510/38, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,9220/12,0595. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар остались на том же уровне – 1,3625/27 (среда - 1,3626/28).

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