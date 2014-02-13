Миндоходов заявляет об отсутствии просроченной задолженности по возмещению НДС

В Украине нет просроченной задолженности по возвращению налога на добавленную стоимость предпринимателям, работающим в нашей стране и ведущим здесь внешнеэкономическую деятельность.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр доходов и сборов Украины Александр Клименко в ходе заседания Инвестиционного совета при Миндоходов.

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«Когда мы говорим о том, сколько у нас просроченной задолженности, я говорю – «ноль». Просроченных долгов - «ноль», - сказал Клименко.

Вместе с тем, он признал, что есть задолженность, которая сегодня оспаривается в судах, и задолженность, которая является текущей задолженностью.

«Есть текущие долги, которые мы в течение 60 дней должны возмещать», - сказал Клименко, добавив, что в январе предпринимателям уже возмещено порядка 5 млрд грн, их которых порядка 4 млрд грн – в автоматическом режиме.

Ранее глава Миндоходов заявлял, что общий объем задолженности по возмещению налога на добавленную стоимость предпринимателям Украины, сформированный в предыдущие годы, сократился в 2013 году на 0,3 млрд грн, и на начало 2014 года составлял 14,9 млрд грн.

Как сообщал ранее УНИАН, в 2013 году в целом по стране объем возмещения по налогу на добавленную стоимость предпринимателям Украины вырос на 7,5 млрд грн (на 16%) - до 53,4 млрд грн. Объем выплат по итогам 2013 года превысил объем заявок на 3,5 млрд грн. В 2012 году объем возмещений составлял 46 млрд грн при заявке в 43,3 млрд грн.