Россия, Беларусь и Казахстан отложили переход к общей валюте

Россия, Беларусь и Казахстан в рамках единого интеграционного пространства пока не будут переходить к общей валюте. Об этом заявил советник президента РФ Сергей Глазьев, передает РИА "Новости".

"У нас есть четкое понимание, что мы не создаем единого денежного пространства. У нас нет планов перейти к единой валюте", - сказал Глазьев.

По его словам, это связано с тем, что, "как мы видим по опыту Евросоюза, переход к единой валюте требует единой долговой политики, ... требуется единая бюджетная политика, у нас наблюдаются очень серьезные расхождения в налоговой системе".

Напомним, премьер-министр России Дмитрий Медведев в декабре п.г. заявил, что единую валюту с Беларусью можно ввести, но делать это нужно осторожно, чтобы не повторить проблем еврозоны. По словам Медведева, еще лет 10 назад любой житель России или Беларусь высказался бы за введение единой валюты, однако сейчас этот вопрос осложняется общей ситуацией на валютных рынках.

При этом он подчеркнул, что в России дорожат стабильностью рубля, который является свободно конвертируемой валютой.

Как сообщал УНИАН, в России продолжается обвал рубля. Банк России поднимал границы плавающего валютного коридора бивалютной корзины уже 12 раз, трижды - только за февраль. С начала года границы передвинулись на 1,35 руб.