Эффект от курсовой политики Нацбанка станет понятен на следующей неделе – представители бизнеса

Эффективность курсовой политики Национального банка Украины можно будет оценить уже на следующей неделе, когда пройдет срок ограничительных мер на покупку валюты, введенных Нацбанком в целях урегулирования необоснованно высокого спроса на валюту. Об этом в комментарии УНИАН заявили украинские и иностранные инвесторы.

В частности, по мнению финансового менеджера компании «Шелл» Андреаса Борка, девальвация гривни была ожидаемой, однако положительный или отрицательный эффект от предпринятых Нацбанком мер станет понятен уже к будущему вторнику. «Что касается политики Нацбанка по курсу валюты – думаю, что надо подождать, что будет дальше. Я не банкир и не могу оценивать ситуацию адекватно. Но если говорить с макроэкономической точки зрения, то девальвация гривни была ожидаема. Будет ли это хорошо, думаю, что к следующему вторнику уже будут какие-то результаты и оценки. И тогда мы действительно сможем сказать, были ли действия Нацбанка своевременными и эффективными», - отметил финансист.

Вместе с тем, народный депутат Украины, почетный президент группы компаний «Континиум» Игорь Еремеев подчеркнул, что вероятнее всего действия Нацбанка приведут к дальнейшему усиления давления на гривну. «Правильно это сделано или неправильно? С точки зрения рынка – неправильно. С точки зрения стабильности валюты, наверное, правильно. Но такие решения приведут к еще большему давлению на гривну. Такие действия решают что-то в режиме «сегодня - на сегодня», на два-три дня, но они не решают проблему», - подчеркнул Еремеев.

По его мнению, главной проблемой сегодняшнего дня является глубокий политический кризис. Он, по большому счету и диктует действия Нацбанка. «То, что происходит - это результат глубокого политического кризиса. Но в моем понимании действия НБУ – это превентивные меры, которые не дадут никакого результата, если не будет найдено решение выхода из политического кризиса. Это как если у нас аппендицит, и мы пьем аспирин, который ничего не решает, потому что нужно хирургическое вмешательство», - подчеркнул парламентарий.

В то же время руководитель финансового направления группы компаний «ВЕТЭК» Борис Тимонькин, наоборот, отметил, что действия НБУ – это прорыв в курсовой политике. «Меры НБУ – это прорыв в плане курсовой политики, и даже чисто тактические вещи – вроде ограничений покупки валюты шестью днями – это нормально», - сказал Тимонькин.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины с 7 февраля перешел к гибкому курсообразованию на валютном рынке, и теперь официальный курс гривни к доллару будет устанавливаться на основании среднерыночного курса на межбанковском рынке.

С этого же дня регулятор ввел ограничения по операциям со счетами клиентов по их поручению и на покупку валюты. В частности, постановление регулятора №49 предусматривает проведение операций по счетам клиентов в пределах утренних остатков средств, ограничения на покупку валюты на межбанковском рынке Украины по отдельным операциям и по срокам покупки валюты по поручению юрлиц и физлиц-предпринимателей. Вместе с тем, постановление предусматривает повышение контроля за своевременностью осуществления операций, связанных с выплатой заработной платы, пенсий, стипендий и социальных выплат.

Такие действия НБУ были продиктованы резкой девальвацией гривни. Курс гривни к доллару на межбанковском валютном рынке Украины за январь 2014 года просел на 5,5%, тогда как за весь 2013 год нацвалюта подешевела всего на 2%. Эксперты высказывали мнение, что к подорожанию привело обострение политического кризиса, и девальвация гривни продолжится.

5 февраля к открытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США установились на уровне 9,0/9,4 грн/долл., таким образом, стоимость доллара повысилась на 14% и достигла максимального значения с декабря 2008 года.

Объем торгов на межбанковском валютном рынке Украины 12 февраля снизился до 887,6 млн долл. с 1,002 млрд долл. за предыдущий день (в эквиваленте).