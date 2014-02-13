Курс гривни в Украине плавающий, но это управляемое плавание – советник главы Нацбанка

В Украине сегодня плавающий курс гривни, но это не свободное, а управляемое плавание, сообщил журналистам во время пресс-конференции в Киеве советник главы Национального банка Украины Валерий Литвицкий.

"Мы не анонсировали переход к свободному курсообразованию. Мы не анонсировали переход к свободному плаванью. У нас плавающий курс формально с 1999 года... Все эти годы мы находились в режиме плавания, но управляемого плавания", - сказал Литвицкий.

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По его словам, в Украине пока не сформировались предпосылки, позволяющие перейти к свободному плавающему курсу.

"Свободное плавание означает, что в экономике сформировались такие предпосылки, что финансовая система может относительно безболезненно реагировать на действия факторов нефундаментального, ситуативного характера", - сказал он.

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