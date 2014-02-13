НБУ допускает отклонение официального курса гривни от рыночного на 1-2%
13:36, 13 февраля 2014Финансы
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Нацбанк объявил только о сближении официального курса и средневзвешенного.
Разрыв между курсами минимальный, говорят в Нацбанке
Национальный банк Украины допускает отклонение официального курса гривни от средневзвешенного рыночного курса на 1-2%, сообщил журналистам во время пресс-конференции в Киеве советник главы Нацбанка Валерий Литвицкий.
"Пусть не удивляются те, кто видит разрыв в 1-2% между официальным курсом и средневзвешенным. Разрыв минимальный, но разрыв есть... Это официально. Отклонение сохраняется и может быть установлено на уровне 1-2%", - сказал он.
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Литвицкий отметил, что Нацбанк не объявлял о полной конвергенции официального курса и средневзвешенного, а только об их сближении.
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