НБУ допускает отклонение официального курса гривни от рыночного на 1-2%

Национальный банк Украины допускает отклонение официального курса гривни от средневзвешенного рыночного курса на 1-2%, сообщил журналистам во время пресс-конференции в Киеве советник главы Нацбанка Валерий Литвицкий.

"Пусть не удивляются те, кто видит разрыв в 1-2% между официальным курсом и средневзвешенным. Разрыв минимальный, но разрыв есть... Это официально. Отклонение сохраняется и может быть установлено на уровне 1-2%", - сказал он.

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Литвицкий отметил, что Нацбанк не объявлял о полной конвергенции официального курса и средневзвешенного, а только об их сближении.